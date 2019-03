Así presionan y clasifican los testigos de Jehová a los médicos para defender su "pacto de sangre"

La página web de los testigos de Jehová apunta a principios bíblicos para explicar por qué las transfusiones de sangre están prohibidas en su fe. Pero, ¿cómo actúan los hospitales ante ellos y cómo manejan su pacto de sangre?

Equipo de Investigación localiza al informático que colaboró en actualizar la base de datos de la organización. Él -prefiere no dar su nombre a cámara- también era testigo de Jehová pero se sorprendió al comprobar que la base sobre la que trabajaba contenía fichas de hasta 116 médicos del hospital Marqués de Valdecilla, en Santander.

La propia base de datos de los testigos incluía fichas de médicos especificando la cercanía de los mismos hacia los preceptos de la organización o su predisposición para colaborar con ellos. "Total colaborador", decía la ficha de un Jefe de Servicio del hospital cántabro; o "Joven y con gran potencial", rezaba otra sobre otro profesional sanitario.

También había datos de quien no mostraba un talante tan colaborador. Incluso les faltan al respeto. Se refieren a un traumatólogo, por ejemplo, como "coloretes" y de él dicen que "tiene mala fama, no es colaborador y no conviene visitar".

Los comités de enlace con los hospitales son los encargados de elaborar estas fichas. Se trata de un grupo de pastores de los testigos de Jehová que suelen visitar los hospitales para hablar con los médicos e intentar contar con ellos en el caso de que haga falta operar a algún miembro de su organización. La premisa es usar alternativas a las transfusiones de sangre.

Equipo de Investigación ha conseguido entrevistar a uno de los 116 médicos que aparecen en la base de datos de los testigos de Jehová. Lleva 36 años trabajando en el mismo hospital de Cantabria:

¿Alguna vez miembros de los testigos de Jehová han entrado al hospital para dirigirse a usted?

Sí.

¿Y cuál era el objetivo?

Yo estaba de Jefe de Servicio entonces. Ponían pegas en cuanto a la negativa que tienen, por ejemplo, con el tema de la transfusión de sangre.

Hemos tenido acceso a esta base de datos. Junto a su nombre aparece la siguiente anotación: "En su servicio no transfundir es la norma, (…) total colaborador, (…) muy buena disposición a dialogar y negociar los casos de menores". ¿Usted ha dado su consentimiento para que se hiciese ese informe?

No, no. No tenía ni idea de que existiera eso y me tienen ahí conceptuado de una forma. No veo normal que exista un listado de esta forma... No me parece normal.