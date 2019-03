Antonio Salas: "Te puedes equivocar una vez, pero no hay segundas oportunidades"

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN | INFILTRADO

Tenemos una cita con un confidente. Le saludamos pero no contesta. Todavía no puede hacerlo. Es Antonio Salas, un periodista que ha investigado a neo nazis y terroristas. Ahora se ha infiltrado en el ambiente de los Ángeles del Infierno. Comprueba personalmente que su voz esté distorsionada. No puede dejar ningún cabo suelto. "En este oficio te puedes equivocar una vez. Pero no hay segundas oportunidades".