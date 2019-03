Agente de Policía: "Cameno decía que no podía dejar de traficar porque debía dinero a un cártel colombiano"

Cuando la detienen es millonaria. Pero la Policía se queda con 2 millones de euros que ha ganado traficando, y con 276 kilos de cocaína. Debe 5 millones de euros que todavía no ha pagado a los cárteles.



Ana María pide ayuda para devolver el dinero. Hay una reunión en Atocha que es irrepetible. La narcotraficante con los hombres que asegura la traicionan. El que la escolta es Raúl Juárez Smith, presuntamente distribuía su droga. También está Lauro Sánchez. Según la Policía es su socio y uno de los mayores narcos de Madrid.



Ana María dirige la conversación, es la jefa. Pero cuando les pide ayuda para saldar la deuda, se la niegan. Ana María se queda sola. “Según me comentaba, los colombianos habían ido a reclamarle ese dinero y había pasado miedo”.



Si no paga sus deudas, la reina de la cocaína teme acabar en manos de los sicarios que contratan los cárteles del narcotráfico.