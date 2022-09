Siete semanas antes de morir, Isabel Suárez realiza su testamento en una notaría de Madrid y deja a su sobrina Arancha Palomino su vivienda de Asturias. En una segunda visita también le concede un poder para que tenga acceso a su cuenta corriente de 60.000 euros. Seis días después, el matrimonio se desplaza hasta el pueblo de la tía Isabel y entra en un banco.

Según declara una empleada, Luis Lorenzo se hace pasar por abogado de Arancha y solicitan ser incorporados a las cuentas de la tía Isabel. Cuando el banco no les permite acceder a una de ellas y pide revisar el poder notarial, Luis y Arancha amenazan con denunciarlos. Por eso acuden una tercera vez al notario para ampliar el poder notarial y tener acceso a otra cuenta en la que hay 72.000 euros.

Los dos notarios han explicado a Equipo de Investigación cómo estaba la mujer en aquel momento y la urgencia que alegaba Arancha Palomino: "Me dijo 'hombre, está bien. Está igual que el otro día, lo que pasa es que ahora está babeando y lo de babear es muy feo'", ha indicado. Sin embargo, la sobrina de la anciana indicaba algo muy diferente a la jueza: "Fue mi tía la que me dijo que la estaba cuidando muy bien y que me lo quería dejar a mí".