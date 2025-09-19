"¡Nos han invadido los estudiantes! Los pisos están súper caros y no se puede aparcar": la denuncia de una vecina de un pueblo de Valencia

Nos desplazamos a Alfara del Patriarca, un pueblo de Valencia donde el precio de los pisos ha subido un 42% en solo cuatro años, y los estudiantes casi doblan en número a sus 3.600 habitantes. Allí, una vecina denuncia que con motivo de la subida, están echando a gente que lleva allí toda la vida.

La bienvenida que ofrece la universidad privada más grande de Valencia a sus alumnos internacionales incluye charangas y paellas gigantes, como si fueran unas fiestas populares. Allí estudian 5.000 universitarios, de los que el 35% son extranjeros. Muchos de ellos se alojan en un pequeño pueblo que está situado a 10 kilómetros de Valencia, en Alfara del Patriarca, donde los estudiantes casi doblan en número a los 3.600 habitantes de este pueblo.

Los bloques que antes alojaban a familias son ahora más rentables divididos en habitaciones. Al acercarnos a hablar con una vecina, la mujer expresa que el tema "es muy fuerte", y denuncia que les "han invadido los estudiantes". "No tenemos sitio para aparcar los coches los del pueblo, los pisos están súper caros y todas las casas que se compran para estudiantes, se convierten en residencias", señala.

Así, la mujer lamenta que la gente de pueblo "se tiene que ir a buscar vivienda a otros sitios, porque aquí no hay dios que paga un alquiler". "A un pobre obrero le piden 1..200 euros de alquiler por 52 metros cuadrados", subraya la vecina de Alfara del Patriarca, donde hay 11 residencias de estudiantes y el precio de los pisos ha subido un 42% en solo cuatro años.

