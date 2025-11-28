El negocio de algunas empresas de paquetería con la contratación de repartidores 'andarines': "Se aprovechan de ellos y no les hacen ni contrato"

El contexto En el sector, se le denomina repartidor 'andarín' al trabajador que realiza los repartos a pie, generalmente una persona sin contrato que se mueve en un área concreta contratado por un transportista que se encarga de otros pedidos.

Equipo de Investigación sigue el rastro de la polémica empresa de paquetería que organiza sus paquetes en plena calle hasta Getafe (Madrid). Al llegar, ven cómo conductores descargan sus furgonetas llenas de cajas en sacos y cestas que acaban a rebosar.

Tras ello, siete jóvenes llegan en apenas diez minutos. Es ahí cuando comienza el reparto de paquetes. Lo hacen a plena luz del día en la calle. Y cada uno de esos jóvenes clasifica en el suelo los que le corresponden para ese día. Estas personas son conocidas como repartidores 'andarines', aquellos que realizan el reparto de algunos pedidos a pie.

Carlos Manzo, extrabajador que durante años fue transportista autónomo y coordinador logístico para la empresa de paquetería en cuestión, relata al programa la presión que se sufre en el sector, una que le hizo abandonar la profesión: "A veces entraba a las seis de la mañana y salía a las 11 de la noche, 0:00, una de la mañana...".

Además, ha explicado el por qué realizan esta tarea en parques o polígonos industriales: "Cualquier lugar que puedan estar tranquilos para separar la mercancía y no estar a la vista de la policía". Manzo apunta que esta es la forma que tienen ahora los trasportistas de repartir un volumen de paquetes inasumible: "Al bajar los precios del paquete, pues obviamente que se recurre a no hacer los gastos de combustible, más gastos en general de un autónomo. Entonces se recurre a la gente que le dice los 'andarines'".

Unos repartidores 'andarines' que suelen encontrarse siempre en la misma situación: "Son sin papeles, no tienen nada de la Seguridad Social. Se aprovechan de ellos y no les hacen ni contrato". Manzo también añade que estos trabajadores cobran en negro.

Poco después de ordenar los paquetes, una labor que les ha llevado alrededor de una hora, los 'andarines' salen caminando con carros repletos de paquetes. Equipo de Investigación habla con uno de ellos, que detalla que se organizan a través de un grupo de WhatsApp.

En su caso, relata que lleva ocho meses ganándose la vida como 'andarín' repartiendo a pie los paquetes que otros no quieren repartir. Cuando habla con el programa lleva a sus espaldas 73 paquetes, lo que conlleva cargar con un peso considerable. Para cada uno, el 'andarín' tiene que escanear el pedido para demostrar que lo ha entregado.

Algo que permite geolocalizar a estos repartidores, algo que suena chocante dado que trabajan sin contrato. "Obviamente que el conductor sí tiene los papeles en regla para poder acceder a un almacén", matiza Manzo. Eso sí, estos 'andarines', para ejercer su reparto, acaban suplantando la identidad de su proveedor y pudiendo entregar varios paquetes a la vez bajo el nombre de una sola persona: "La aplicación está hecha para que cinco móviles, seis móviles, puedan abrir la misma cuenta de usuario. Se dice 'matar el paquete', o sea, darlo como entregado".

Por esta labor, el repartidor 'andarín' se lleva 80 céntimos por paquete. Ahora bien, porque es temporada alta: "Normalmente son 50-60 céntimos por paquete". Un pago que les hacen los transportistas, aquellos que cobran la otra mitad del importe que se les remunera por cada paquete entregado. Los márgenes en este negocio se miden en céntimos y solo es el volumen lo que lo hace rentable.

