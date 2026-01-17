El motivo por el que Julio Iglesias (y otros famosos) viven en Miami: "Solo pagan impuestos por las rentas que consigan allí"

"Si esa persona no hace ningún concierto en Miami no paga impuestos ni en Miami ni en el resto del mundo", explicaba José María Peláez, inspector de Hacienda, en un especial de Equipo de Investigación de 2021.

Julio Iglesias, en el punto de mira en los últimos días por diversas acusaciones de agresión sexual, ha sido protagonista de más de una noticia durante su dilatada carrera como cantante. La vida del artista, afincado en Miami desde hace décadas, era analizada en 2021 en Equipo de Investigación a raíz de su aparición en los llamados Papeles de Pandora.

Así, el programa conseguía hablar y entrar en la casa de uno de los españoles más conoce a Julio Iglesias, Nicolás Vallejo-Nájera. "Es un tremendo hombre de negocios, ha sabido invertir muy bien su dinero", indicaba.

El programa también indagaba en las peculiaridades de Miami y por qué escogió esta isla el cantante para residir. Según indicó José María Peláez, inspector de Hacienda, "las personas que residen en Miami solo pagan impuestos por las rentas que consigan en Miami".

"Es decir, si esa persona no hace ningún concierto en Miami no paga impuestos ni en Miami ni en el resto del mundo", aseveraba el experto. Julio Iglesias se mudó a Miami en 1978, cuando a consecuencia de la democracia cambia el sistema tributario.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de enero de 2021 de laSexta.

