Una modelo que se inyecta Ozempic: "En dos semanas perdí 9 kilos con una dosis mensual"

La modelo colombiana Catalina Maya reveló en Equipo de Investigación su experiencia con Ozempic. Según confesó, logró perder nueve kilos en solo dos semanas, y seguía recurriendo al fármaco incluso cuando su peso apenas alcanzaba los 53 kilos.

Un experto en moda y belleza relató en Equipo de Investigación cómo descubrió el auge de Ozempic, un medicamento originalmente destinado al tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad, pero cada vez más popular en el mundo de la estética.

El especialista actuó como enlace del programa para contactar con Catalina Maya, una modelo colombiana, que utiliza este fármaco de forma habitual para controlar su peso. "Un endocrino colombiano me dijo que probara Ozempic, que la gente lo usaba mucho para bajar de peso. En ese momento, yo las empecé a buscar en Colombia. Allí se venden sin prescripción médica y son baratas", aseguraba la modelo en la conversación telefónica.

Catalina reconoció que lo usaba regularmente tras haber bajado nueve kilos en dos semanas y lo hacía, al menos, una vez al mes. "Siempre tengo una dosis guardada en la nevera de mi casa por si subo una o dos libras", admitía. Pesaba solo 53 kilos. "Estoy en el peso que siempre he querido estar", afirmaba.

"Tengo amigas argentinas, mexicanas y españolas que se volvían locas porque en Madrid estaba agotado y lo mandaban a comprar no sé dónde. Pero ojo, no solamente las mujeres, los hombres también lo usan".

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de enero de 2024.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.