Desde Milán hasta Moscú: las luces de Puente Genil que iluminan a medio planeta cada Navidad

Puente Genil es una de las cunas de la Navidad. Es incluso, a nivel de iluminación, la cuna de la Navidad. Porque este pueblo de Córdoba, de 30.000 habitantes, ilumina medio planeta en estas fechas. Porque es en esa localidad en donde se encuentra la empresa más importante de toda Europa en iluminación artística.

"No es casualidad. Puente Genil fue la primera localidad que generó luz eléctrica en toda Andalucía y la segunda de España", dicen sobre el motivo por el que esto es así.

Y es que Puente Genil es un escaparate. Uno al que van "primeras espadas de Madrid y Málaga". Uno del que salen proyectos rumbo a 50 países como Estados Unidos, Italia o Bélgica. Incluso en Rusia, en Moscú, hay iluminación creada en Puente Genil.

