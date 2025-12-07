El "miedo" de Los Zamoranos al clan de Los Morones: "Se basan en la ley gitana"

Un policía desgrana la figura de Sinaí Giménez, conocido como 'El rey de los gitanos' y que en 2020 controlaba los mercadillos de la zona de Vigo con prácticas

Sinaí Giménez, conocido como 'El rey de los gitanos' y líder del clan de Los Morones, ha sido, en los últimos años, objeto de numerosas investigaciones y condenas por una variedad de delitos graves, incluyendo amenazas, extorsión, atentado contra agentes de la autoridad y por supuesta organización criminal.

Este último delito por supuestamente liderar una organización criminal que controlaba los mercadillos en la comarca de Vigo mediante amenazas y extorsiones a otras familias gitanas, como el clan de Los Zamoranos, con quien llegó a haber altercados violentos. Equipo de Investigación analizaba en 2020 la figura de Giménez y vivía, en directo, el tenso momento cuando los vendedores ambulantes desterrados por el heredero del clan Los Morones vuelven a trabajar al mercadillo.

Con el secretario de Giménez vigilando todos los movimientos de Los Zamoranos, los vendedores se negaron a hablar con las cámaras del programa sobre su regreso. "Hoy es un día señalado porque hemos salido a trabajar, el motivo por el que estamos en este lugar no son ni orgullos ni prepotencias, es pura necesidad. Estas cosas han ocurrido porque tenían que suceder, nada más", confesaba uno de los vendedores ambulantes.

"Le tienen mucho miedo, si dice que no montas, no puedes montar y te vas. Se basan en la ley gitana", explicaba un agente de la Policía.

Finalmente, Sinaí Giménez fue condenado a dos años y nueve meses de prisión por amenazas contra el clan de Los Zamoranos en el mercadillo de Redondela.

