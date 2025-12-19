Ahora

"Te parecerá inviable"

"Más, más": la increíble cantidad de dinero que cuesta tener un puesto en el mercadillo de Vigo

La cifra que se paga por tener el puesto dos meses en la ciudad, dicen, "anda por los 30.000 euros". Dicen que es "rentable" y que no pagan al Ayuntamiento sino a una "empresa paralela".

El jefe de un puesto de Vigo

Tener un puesto en el mercadillo de Vigo no es precisamente barato. Así lo cuentan los dueños a Equipo de Investigación, revelando una cifra que ellos mismos dicen que "parecería inviable". "Es mucho dinero", cuentan.

Es más de 8.000 euros. También más de 10.000. Y de 15.000. Y sí, también más de 20.000. "Anda por los 30.000", dicen sobre cuánto cuesta tener el puesto dos meses en esta época en la ciudad viguesa pero, añaden, "es rentable".

Cantidad que afirman no pagan al Ayuntamiento de Vigo sino que todo va para una empresa paralela.

