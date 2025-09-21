La madre de uno de los detenidos en la Operación Libélula se niega a hablar: "No hay nada que hablar"

"A mi hijo no me lo nombres más y menos por aquí", dice la mujer, madre de uno de los implicados en una macroestafa y que hacía las veces de mula: era el que acudía al banco a extraer el dinero de sus víctimas.

Obtenían datos de sus víctimas mediante técnicas de ingeniería social -phishing, smishing y vishing- y las llamaban haciéndose pasar por empleados de entidades bancarias, para solventar una supuesta brecha de seguridad y con los datos de sus víctimas se quedaban con todo su dinero. Hasta 24 jóvenes fueron detenidos en 2024 en San Fernando (Cádiz) acusados de estafar a decenas de personas.

Entonces, Equipo de Investigación no dudaba en acudir a la localidad en busca de testimonios sobre estos chavales, que estaban liderados por un menor de edad. En la investigación, los agentes descubrieron que, más allá de los cabecillas, también había involucradas una serie de personas que eran los que realizaban la extracción del dinero de los cajeros.

En la búsqueda de una de esas personas denominadas 'mulas' es cuando los reporteros localizan a la madre de uno de ellos. "Es mi hijo y aquí no hay nada que hablar", comienza diciendo al ser preguntada por Pedro. "Te lo digo desde el cariño, te lo estoy diciendo de bien. A mi hijo no me lo nombres más y menos por aquí", zanja.

A sus 24 años, Pedro tenía antecedentes por estafa, blanqueo, asociación ilícita, robo con fuerza y malos tratos en el ámbito familiar.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

