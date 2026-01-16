Una madre se emociona al recordar la tragedia del castillo hinchable en Mislata: "Mi hijo saltó por los aires y cayó en unas camas elásticas"

Anaís Salazar recuerda en Equipo de Investigación cómo vivió el fatídico momento del accidente en un castillo hinchable de la feria de Mislata en enero de 2022.

Testigos de la tragedia del castillo hinchable de Mislata, Valencia, recuerdan en Equipo de Investigación cómo vivieron el momento del accidente. "Mi hijo saltó por los aires y cayó a las camas elásticas", expresa Anaís Salazar, quien no puede evitar contener las lágrimas al recordar aquel fatídico día. Además, la mujer señala que a ella su hijo se lo "entregó el chico de las camas elásticas". "Salió con él para que lo vieran y ahí es cuando yo lo cogí", afirma.

Por su parte, María Isabel Magán, otra testigo, destaca que instantes antes del accidente, se giró y vio "una nube de polvo" que iba hacia ellos. "Esa nube de polvo nos pasó, se dirigió al hinchable y levantó la mitad de este, que cayó encima de la otra parte, como si fuera un sándwich", manifiesta la mujer, quien subraya que "esos segundos se quedan grabados en la memoria, por los gritos y las imágenes de todos esos niños volando".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.