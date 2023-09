Ana Julia Quezada actualmente cumple pena de prisión permanente revisable por el crimen de Gabriel Cruz en 2018 en Almería. Equipo de Investigación analizó el perfil de la asesina en un programa de 2019 que laSexta vuelve a emitir este viernes.

Los reporteros se desplazan hasta República Dominicana, su país natal, allí vivió hasta que con 19 años decidió desplazarse a España.

La madre de Ana Julia Quezada recibe allí a Equipo de Investigación y abre las puertas de la casa donde cría a ella y a nueve hijos más.

"No tenemos nada, yo vendo hielo a la gente a cinco pesitos", explica la mujer. Además, recuerda cómo se enteró del crimen: "Vino una hermana mía que lo supo porque vive por allí. Me contó que Julia mató a un niño. Luego vi la televisión y no me caí muerta porque tenía las pastillas en el buche y Dios me dio ánimo, todavía ni lo creo".

Sobre la vida de Ana Julia en la cárcel, relata que habitualmente la llama desde prisión: "Le dan diez llamadas a la semana y hablo con ella cinco minutos".

"Ella me dice que fue un accidente y le respondo que lo más grande que hizo fue esconderlo. No tenía que esconderlo, tenía que ir a la Policía. Si lo hiciste, ve a la Policía", añade la mujer.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta vuelve a emitir este viernes.