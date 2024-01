Los reporteros de Equipo de Investigación decidieron trasladarse a República Dominicana en un programa de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo. Un viaje en el que pudieron hablar con algunos de los familiares de Ana Julia Quezada.

Durante su estancia en República Dominicana, los reporteros pudieron entrevistar a la madre de la asesina de Gabriel Cruz y conocer cómo era la casa en la que vivió junto al resto de sus hermanos. "No tenemos nada, yo vendo hielo a la gente a cinco pesitos", explica la mujer.

Juana recuerda cómo fue el momento en el que se enteró de lo que había hecho su hija. "Vino una hermana mía que lo supo porque vive por allí. Me contó que Julia mató a un niño. Luego vi la televisión y no me caí muerta porque tenía las pastillas en el buche y Dios me dio ánimo, todavía ni lo creo".

Además, reconoce que su hija le llama desde prisión habitualmente, desvelando qué es lo que le dijo sobre la muerte del pequeño Gabriel. "Ella me dice que fue un accidente", explica, desvelando qué es lo que le reprocha a Ana Julia. "Yo le respondo que lo más grande que hizo fue esconderlo. No tenía que esconderlo, tenía que ir a la Policía. Si lo hiciste, ve a la Policía".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.