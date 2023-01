En mayo de 2022 la Guardia Civil detuvo al actor Luis Lorenzo y a su mujer, Arancha Palomino, acusados del asesinato por envenenamiento de la tía de esta. Isabel Suárez murió con 85 años en misteriosas circunstancias. Tomó algo tóxico "muy poco antes de su fallecimiento".

A pesar de que Luis Lorenzo y Arancha Palomino quedaron en libertad, el fiscal vio indicios de asesinato.

Equipo de Investigación puso el foco en el caso en un programa de 2022

Cuatro meses antes de su muerte, el matrimonio se dirige al municipio asturiano de Grado, donde vivía Isabel, para llevarse con ellos a la anciana.

Un vecino relata qué escuchó esa noche: "No me llevéis, no quiero ir a Madrid, decía. A esas horas se escucha todo porque era la 1 de la mañana. La sacaron de madrugada, pero ella no quería ir".

"Antes de que pasara todo eso ya comentamos que hacía una temporada que no la veíamos. Entre nosotros nos preguntábamos dónde estaba Isabel, no sabíamos dónde se encontraba", añade.

Montse Gutiérrez, amiga de Isabel Suárez, accede a hablar ante las cámaras para relatar su testimonio: "Ella nunca me dijo que se iba a Madrid. Dejó sus cosas preparadas para cenar y se marchó así. Nos hizo pensar a todos".

