Lograron estafarle hasta 11.000 euros a pesar de haber tomado precauciones: "En 25 minutos lo perdí todo"

Miguel Ángel cuenta cómo fue estafado por los encarcelados en la Operación Libélula de la Policía Nacional. Recibió una llamada del supuesto equipo de ciberseguridad del banco y se quedó sin sus ahorros.

La Operación Libélula, que se saldó con 24 detenciones en Cádiz en 2024, dejó numerosas víctimas de las estafas bancarias a su paso. Uno de ellos fue Miguel Ángel. En un especial de Equipo de Investigación sobre el caso el joven cuenta que estaba realizando unas compras navideñas junto a su mujer y su hija pequeña cuando recibió una llamada en la que se hicieron pasar por el equipo de ciberseguridad de su banco.

Así, le informaron acerca de una "alerta" que les había saltado "en cuenta" y que tenían que verificar con el titular de la misma. "Me preguntaron si había accedido a la app desde un iPhone 7 en la provincia de Cádiz, algo que yo negué. En ese momento me advirtió de que estábamos siendo atacados y que teníamos que salvaguardar nuestros ahorros", relata.

Durante la conversación él no sospechó nada. De hecho, le invitaron a cerciorarse de ello y volver a llamar desde otro número. "Nosotros 'googleamos' y vimos que el número de teléfono que nos salía en pantalla era el de la sucursal bancaria", explica.

En concreto, lo que le decían era que tenía que mover la totalidad de sus ahorros a una supuesta cuenta segura a través de diversas transferencias. "Durante esta conversación con este supuesto empleado del banco yo fui el que recibió toda la información: el número de cuentas que tengo con el banco, dos de ellas de cotitular con mi mujer, me dieron los últimos números de varias de mis cuentas y así todo el rato".

Finalmente, descubrió que le habían estafado más de 11.000 euros. "En 25 minutos lo habíamos perdido todo", confiesa.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.