"Llegué a ingresarle 430.000 euros y no recuperé nada": un extrabajador de 'Anita la fantastica' confiesa cómo cayó en una de sus estafas

José Lema explicaba en este vídeo de 'Equipo de Investigación' cómo cayó en la red de Ana María Vicente, para la que terminó trabajando: "Las nóminas que me pagó lo hizo siempre con mi dinero".

Equipo de Investigación se traslada a Mazaricos, en A Coruña para conocer hasta dónde llega la tela de araña de 'Anita, la fantástica'. Allí se cita con José Lema, un ganadero aficionado a las motos.

En el vídeo sobre estas líneas, José explica cómo terminó convirtiéndose en el trabajador -y víctima- deAna María Vicente, a la que describe como una persona "muy dicharachera con la que enseguida coges confianza".

Una vez se hizo inseparable de ella, José afirma que les propuso un negocio: "Nos vendía unos packs de viaje de Moto GP y esos packs, si no se llegaban a cumplir, estaban asegurados y nos daban lo pagado más una indemnización". "Es decir, si el viaje te vale 2.000 euros, tú pagas dos y, si fallaban, te reembolsaban cuatro", explica, si bien admite que nunca les "dio ninguna documentación". "Solo teníamos lo que nos mandaba por WhatsApp", cuenta.

"Llegué a ingresarle 430.000 euros", confiesa el ganadero, que asegura que en lugar de recuperar el dinero, lo que hizo 'Anita' fue contratarle para hacer rutas en moto: "Me decía que me iba a pagar 3.000 euros por hacer rutas en moto", afirma José, que asegura que "las nóminas que me pagó lo hizo siempre con mi dinero" y que su relación terminó cuando le pidió que le devolviera lo que le debía.

