Los reporteros de Equipo de Investigación se trasladan a República Dominicana para conocer a la familia de Ana Julia Quezada. Un viaje en el que consiguen hablar con la madre y algunos de los hermanos de ella.

En un programa de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo, los reporteros entrevistan a Paula, hermana mayor de Ana Julia. La mujer, al ser preguntada por ella, no puede evitar romperse, reconociendo que este es un tema por el que su madre ha sufrido mucho. "No sé por qué hizo eso", confiesa entre lágrimas.

Paula reconoce que, tres días antes del asesinato, mantuvo una conversación con Ana Julia que terminó en discusión. "Mi madre me llamó y me dijo que no tenía ni para comer. Yo la llamé, le pregunté si la iba a dejar morir y le pedí que le mandara algo. Esa fue la última conversación que tuve con ella y a los tres días pasó lo del niño", asegura.

Además, no duda en reproducir el audio que su hermana le mandó mostrando su enfado con ella. "A ella no le gusta darle a la familia, a mí nunca me ha dado nada", explica.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.