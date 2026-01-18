Las lágrimas de una extrabajadora de Esther Koplowitz: "Tendría que haber más gente como ella"

Alicia y Esther Koplowitz siempre han tratado de llevar una vida discreta, alejada de los focos y refugiadas en sus lujosas mansiones. Algunas de sus trabajadoras las recordaban con cariño en un especial de Equipo de Investigación de 2023.

Alicia y Esther Koplowitz son dos de las personas más ricas de España. La primera figura en el listado de los 100 españoles más adinerados con una fortuna de más de 1.800 millones. Aún así, Esther, la mayor de las hermanas Koplowitz, tiene una casa de unos 900 metros cuadrados y otra que supera los 400 en una pequeña localidad cercana a Madrid.

Equipo de Investigación desgranaba en 2023 la vida de la familia y el origen de su fortuna y hablaba con algunas de sus exempleadas, también con vecinos. "A un jefe de los que había lo traían en coche aquí, pero venían en helicóptero de Madrid a la finca...", aseguraba uno de ellos.

Sobre la relación de las hermanas con las personas del barrio, los consultados relataban que era "buena". "Con las señoras que están trabajando deben de tener buena relación porque vienen, las llevan, las traen...", señalaban. En este sentido, una de las extrabajadoras de la finca no dudaba en deshacerse en halagos. "Son extraordinarias. Tendría que haber mucha gente en España como ella es", exclamaba, y explicaba que se dedicaba a "atenderlas" y dice haber estado "muy a gusto" realizando esas funciones.

"Me emociono de no poder estar con ella... no es un dicho, conmigo se ha portado... bueno, con todo el mundo", relataba otra trabajadora entre lágrimas. La mujer rrecordaba que enfermó y la llevó "a Pamplona dos veces". "La boca me la puso ella, las varices... bueno, que tenía que haber mucha gente como ella y ya está".

Esther da trabajo en el pueblo a unas cincuenta personas. "Antes de terminar el mes ya había cobrado", destacaba una de las empleadas ante las cámaras del programa.

