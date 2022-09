Arancha Palomino fue duramente criticada en el entierro de Isabel Suárez. Algunos familiares llegaron a llamarla asesina y es uno de los detalles que ha llamado la atención de la jueza del caso. Así, la magistrada llegó a preguntarle a Arancha Palomino en mayo de 2022 por qué su familia se rebeló contra ella en el entierro de la tía Isabel.

"No soportaban que ella tuviera trato conmigo porque pensaba que me iba a dejar la herencia a mí. Perdí el conocimiento con total impunidad ante todo el pueblo. Me llamaron asesina, ladrona", explicaba. Puedes escuchar su respuesta al completo en el vídeo principal de esta noticia.