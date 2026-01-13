Julio Iglesias y su proyecto urbanístico que amenazaba un monte con 121 especies protegidas: "Suponía un desastre para nuestro valle"

En este vídeo de Equipo de Investigación, los vecinos de Parcent, en Alicante, recuerdan cómo se opusieron al proyecto urbanístico de Julio Iglesias que pretendía ocupar más de un millón de metros cuadrados de su monte.

Una de las muchas inversiones de Julio Iglesias se encuentra en la Comunitat Valenciana. Allí se asoció con varios constructores locales y para situar su primer proyecto urbanístico en España en la costa alicantina.

Se trataba de Villa Gadea, un complejo que contiene un hotel de cinco estrellas y una urbanización de lujo con 260 chalets.

El cantante invirtió en este proyecto casi 16 millones de euros. Equipo de Investigación visitó este complejo en 2021 y tuvo la oportunidad de hablar con algunos de los vecinos de la zona. Uno de ellos explicó al programa que la construcción era "muy mala". A pesar de ellos, las viviendas se llegan a vender por más de un millón de euros.

A 30 kilómetros de allí, Julio Iglesias planeó otro gran proyecto urbanístico, pero los habitantes del pueblo no quisieron. "Era hacer un desastre a nuestro valle, a nuestra gente", afirmaba uno de los vecinos, que aseguraba que había sufrido represalias por oponerse a ello.

Hasta 2.000 personas salieron a la calle para manifestarse contra la macrourbanización de Julio Iglesias, que pretendía ocupar más de un millón de metros cuadrados de un monte con 121 especies de fauna protegida o amenazada.

En total, 1.500 viviendas que habrían multiplicado por 10 la población de Parcent. "Los informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar era clarísimos, no había agua", indicaba Máximo Revilla, vecino de Parcent, que sostiene que el cantante nunca visitó la zona.

Joan Carles Poquet, otro vecino, señala que se llevó el caso ante el Tribunal Superior de Justicia y el Parlamento Europeo y que, debido a la presión mediática y social, Julio Iglesias "desistió del proyecto".

