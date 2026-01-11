Jordi Évole desvela la petición de Miguel Bosé tras entrevistarle: "Nos pidió que quitásemos tres momentos"

Jordi Évole entrevistó a Miguel Bosé en 2021 en una entrevista en la que el artista aseguró saber más que el periodista sobre Ciencia. "Yo sé más que tú. Te lo puedo asegurar, pero mucho más que tú porque yo me he informado mucho más, porque es un tema que me concierne y que me ha tocado directamente", respondió tajante Miguel Bosé a Évole, que le replicó: "¿Cómo te puedes sentir en esa posesión de la verdad en este tema?". Por su parte, el cantante respondió con su teoría de que "hay un plan urdido para que no se sepa".

En este vídeo de Equipo de Investigación, Jordi Évole desveló entresijos de dicha entrevista, como que Miguel Bosé pidió que se quitaran hasta tres partes de la entrevista: "Pasó una cosa que no me importa contarla y es que él nos pidió que quitásemos tres momentos de la entrevista y quitamos dos".

"Había un momento con un ordenador en el que yo iba a conectar con un médico que él me pidió quitarlo y yo le dije 'Miguel, tú quedas bien, porque es el momento en el que tú dices no me pongas a un científico... es él el que sabe, no yo'. Se mostraba vulnerable, dejaba de tener esa seguridad al 100% en lo que él decía y al no quitar ese momento yo creo que fue una de las de las cosas que le molestó", contó el periodista al programa.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.