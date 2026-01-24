La irrupción de Temu pone en jaque a los bazares tradicionales: "Vende muchas cosas más baratas"

La expansión de gigantes asiáticos como Temu y Shein está transformando el comercio de barrio. Muchos establecimientos, incapaces de competir con sus precios aunque ofrezcan productos similares, han acabado convirtiéndose en puntos de entrega de los pedidos de estas plataformas.

Así lo comprobaba un reportero de Equipo de Investigación al recorrer las calles de una ciudad. "Mira, este herbolario es uno. Allí hay otro cartel, es una inmobiliaria. Y en este bazar también dicen que reciben paquetes", comentaba con sorpresa ante la proliferación de establecimientos que ya prestan este servicio.

Las cámaras del programa entraron precisamente en uno de esos bazares para hablar con su propietario. "Todos los días recibimos unos 20 paquetes y entregamos otros 10", explicaba, reconociendo que al principio pensó que el volumen sería mucho menor. Apenas llevaba "15 días" realizando esta labor cuando se dio cuenta de su error.

El comerciante admitía además que sus ventas han caído de forma notable debido al auge de estas plataformas online. "Temu vende muchas cosas más baratas de lo que a nosotros nos cuesta comprarlas al proveedor", aseguraba, mientras mostraba un ejemplo claro: un cable que en su tienda cuesta "4,95 euros", frente al "euro" que se paga por el mismo producto en la plataforma.

