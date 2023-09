Ana Julia Quezada se encuentra en estos momentos cumpliendo pena de prisión permanente revisable por el asesinato del pequeño Gabriel Cruz en Almería. Equipo de Investigación analizó el perfil de la asesina en un programa de 2019 que laSexta vuelve a emitir este viernes.

Cuando se cumplen 13 días de una búsqueda desesperada, la Guardia Civil sigue a la que considera principal responsable de la desaparición de Gabriel Cruz, Ana Julia Quezada. Los agentes confían en que todavía siga con vida.

La sospechosa recorre cinco kilómetros, entra en una finca propiedad de la familia de su novio, el padre del pequeño. Los agentes bordean el extenso terreno para poder vigilarla y la fotografían.

Ana Julia Quezada mueve unos tablones cerca de la piscina, desentierra un bulto y lo mete en el maletero. Los investigadores han puesto un micrófono en el coche.

Minuntos después de salir de la finca, Ana Julia Quezada recibe una llamada de un periodista, amigo de la familia. "Buenos días, soy Ana. No puedo hablar mucho porque estoy conduciendo, ahora aviso a Ángel y le digo que te llame. No puedo hablar porque tengo aquí a la Guardia Civil y al final me van a parar", responde ella.

Durante más de una hora, Ana Julia conduce sin rumbo y hablando sola: ¿Dónde lo puedo llevar? ¿A un invernadero?". La Guardia Civil cree que busca un sitio donde dejar el cuerpo de Gabriel. "¿No quieren un pez? Pues un pez les voy a hacer por mis cojones", exclama ella.

Antes de que entre en casa del padre, la detienen. "Tuve la misma suerte de ver esa escena desde el mismo punto de vista del agente que la ha detenido. Baja de su vehículo, se acerca al coche, le pide que apague el contacto del motor y mantenga las manos del volante", indica el periodista Alfonso Egea.

Ella en ese momento grita: "No he sido yo, yo he cogido el coche esta mañana". Una reacción que llamó la atención del periodista porque ella "no tenía cara de sorpresa". Instantes después, un agente abre el maletero y al retirar una colcha descubre el cuerpo del pequeño Gabriel.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta vuelve a emitir este viernes.