Ahora

Equipo de Investigación

Un inspector de trabajo, sobre las subcontrataciones de repartidores 'andarines': "Es una situación similar a la esclavitud"

José Antonio Amate, inspector de trabajo, ha señalado que su contratación es un "supuesto claro de economía sumergida".

Un inspector de trabajo, sobre las subcontrataciones de repartidores 'andarines': "Es una situación similar a la esclavitud"

Algunos transportistas recurren a la contratación de repartidores 'andarines'para poder afrontar un mayor volumen de pedidos que entregar, con el consecuente mayor ingreso por haber repartido más durante una jornada laboral.

Ahora bien, estos repartidores 'andarines' están trabajando sin contrato y suelen cobrar en efectivo y sin declarar. Algo que, para el inspector de trabajo José Antonio Amate, es un "supuesto claro de economía sumergida".

Estos trabajadores se llevan alrededor de 60 céntimos por cada reparto, pero lo hacen mientras tienen que recorrer a pie calles de una zona concreta y cargados con las decenas de paquetes que dan a los compradores cada día.

Una situación que José Antonio Amate ha descrito a Equipo de Investigación: "Explotación laboral, una situación similar a la esclavitud. Solo que en este caso ya hemos superado el látigo con el que reprender a los trabajadores si no cumplen con la producción".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El Gobierno, acorralado por las amenazas de Ábalos y la presión de Feijóo para impulsar una moción de censura
  2. Pradas desvela que el día de la DANA recibió la orden de no molestar a Mazón sobre las 14:00: "Me la salté"
  3. Cae el hombre tras el presidente Zelenski a raíz del mayor escándalo de corrupción durante la guerra
  4. Maduro y Trump hablaron la semana pasada para abordar una posible reunión bilateral en medio de la escalada de tensión
  5. Las pensiones subirán en torno a un 2,7% en 2026
  6. La jueza decreta prisión provisional comunicada y sin fianza para el presunto asesino de Helena Jubany