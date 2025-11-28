Un inspector de trabajo, sobre las subcontrataciones de repartidores 'andarines': "Es una situación similar a la esclavitud"

José Antonio Amate, inspector de trabajo, ha señalado que su contratación es un "supuesto claro de economía sumergida".

Algunos transportistas recurren a la contratación de repartidores 'andarines'para poder afrontar un mayor volumen de pedidos que entregar, con el consecuente mayor ingreso por haber repartido más durante una jornada laboral.

Ahora bien, estos repartidores 'andarines' están trabajando sin contrato y suelen cobrar en efectivo y sin declarar. Algo que, para el inspector de trabajo José Antonio Amate, es un "supuesto claro de economía sumergida".

Estos trabajadores se llevan alrededor de 60 céntimos por cada reparto, pero lo hacen mientras tienen que recorrer a pie calles de una zona concreta y cargados con las decenas de paquetes que dan a los compradores cada día.

Una situación que José Antonio Amate ha descrito a Equipo de Investigación: "Explotación laboral, una situación similar a la esclavitud. Solo que en este caso ya hemos superado el látigo con el que reprender a los trabajadores si no cumplen con la producción".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.