Un inspector de atracciones de feria: "Es muy raro que haya una que no se pueda poner en funcionamiento"

Tras dos accidentes mortales en atracciones, Equipo de Investigación analiza su seguridad y encuentra fallos en los controles y tensiones dentro del sector feriante. "En general solo encuentro incidencias menores", cuenta el experto, que lleva 14 años revisando todos los aparatos de este tipo de Madrid

El verano de 2025 ha sido de incidentes en ferias. Tras dos accidentes mortales son muchas las dudas al respecto de la seguridad en las atracciones. Equipo de Investigación analizaba hace unos días esa seguridad y revelaba fallos en los controles y muchas tensiones entre familias y feriantes.

Entre las personas entrevistas se encuentra Israel, un ingeniero que revisa más de cien ferias al años desde hace 14 años. En sus inspecciones, el programa descubre que el hombre dedica alrededor de tres minutos a la atracción más grande. En otra, el ingeniero da indicaciones de que la atracción debe estar vallada. El feriante coloca una cinta a modo de señalización, si bien un niño podría pasar perfectamente por debajo de ella.

Israel, que revisa buena parte de las ferias de Madrid, valora positivamente la inspección, en la que solo ha encontrado incidencias menores como "algún cambio de posición de grupo electrógeno". En esta revisión donde asegura que dedica entre 10 y 15 minutos a cada atracción, señala que lo que se hace son "comprobaciones visuales", mientras que "las mediciones las hicimos ayer".

A Israel, que autoriza las atracciones, lo contratan los propios feriantes. En el vídeo sobre estas líneas prefiere no revelar lo que cobra por cada inspección y asegura que, a lo largo de sus 14 años como ingeniero técnico, solo ha visto inspecciones desfavorables "por tema documental": "Es muy raro que haya una atracción que no se pueda poner en funcionamiento", comenta. Además, apunta que en todo ese tiempo nunca ha recibido algún tipo de presión por parte de los feriantes para tener un trato de favor.

