Ingresos encubiertos y sociedades pantalla: así operaba supuestamente el clan de Los Morones

La Guardia Civil descubrió durante una investigación por presunta organización criminal que la familia gallega liderada por Sinaí Giménez tenía unas cooperativas utilizadas para obtener las licencias de los puestos de los mercadillos y sociedades pantalla que no se dedicaban a nada.

Sinaí Giménez, conocido como 'El rey de los gitanos' y líder del clan de Los Morones, ha sido, en los últimos años, objeto de numerosas investigaciones y condenas por una variedad de delitos graves, incluyendo amenazas, extorsión, atentado contra agentes de la autoridad y por supuesta organización criminal. Este último delito por liderar una organización criminal que controlaba los mercadillos en la comarca de Vigo mediante amenazas y extorsiones a otras familias gitanas, como el clan de Los Zamoranos, con quien llegó a haber altercados violentos.

En 2020, Equipo de Investigación indagaba en las causas contra Giménez y hablaba con el prestigioso abogado Marcos García Montes que en ese momento se encargaba de su defensa por esta última acusación. "No ha habido ningún tipo de amenazas y no tienen motivos de miedo real", aseguró entonces García Montes, que reiteraba que, a pesar de la enemistad, nunca había habido coacción.

Sin embargo, la Guardia Civil descubrió que el clan tenía unas cooperativas utilizadas para obtener las licencias de los puestos de los mercadillos y sociedades pantalla que no se dedicaban a nada. "Los investigadores deducen que es un instrumento para el blanqueo de capitales y encubrir ingresos que provienen de una presunta actividad delictiva", destacaba Francisco Bonatti, experto en prevención de blanqueo de capitales.

Finalmente, Giménez fue condenado a dos años y ocho meses de prisión por amenazar de muerte a un vendedor ambulante del clan de Los Zamoranos en un mercadillo.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2020.

