La indignación de un afectado por la pérdida de paquetes: "Llevo semanas intentando tener una solución"

Baltasar Xaus, al que le han perdido tres paquetes por un valor de 150 euros, ha explicado al programa que la empresa de reparto no le ofrece ninguna solución para recuperar sus compras.

En el proceso de entregar los paquetes a sus compradores, algunos de ellos se pierden. La gran mayoría de ellos son compras a los gigantes chinos. Uno de los afectados por esas pérdidas de paquetes es Baltasar Xaus, quien ha llamado a la compañía de reparto para tratar de encontrar una solución.

El operador trata de darle explicaciones, pero no acaba de justificar por qué Baltasar no ha recibido hasta tres pedidos diferentes: "Tú comprenderás que se puede perder un paquete, pero tres paquetes seguidos y de la misma persona, es que eso ya es casi imposible".

"En los tres paquetes había un total de 23 productos. Estamos hablando de un importe de unos 150 euros de todos los paquetes. Del cabreo que llevas, al final vas escribiendo cada dos por tres y después le escribes un correo. Alguna vez amenazándoles en denunciarlos. Llevo semanas intentando tener una solución sin éxito", relata.

No obstante, la respuesta de la compañía no suele satisfacer al cliente y tampoco se suele encontrar el pedido. "Y después de todo esto, te mandan un correo que les votes la atención al cliente. Encima", añade.

