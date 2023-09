Ana Julia Quezada está en la cárcel por el crimen del pequeño Gabriel Cruz. Cumple pena de prisión permanente revisable por el crimen, que tuvo lugar en 2019. Equipo de Investigación trazó el perfil criminal de la asesina en un programa de 2019 que laSexta vuelve a emitir este viernes.

Ana Julia Quezada ejerce la prostitución tras llegar a España en 1992 en un club de Burgos, sin embargo, un año más tarde, se casa con un camionero y tienen una hija. La familia se instala en Gamonal, un barrio obrero de Burgos.

Allí, Ana Julia Quezada vive durante una década. Su primer empleo es en un comercio, en una carnicería. "Su marido la tuvo a cuerpo de rey. No puedo decir nada malo de ella, conmigo se ha portado siempre bien, no me puedo creer que esto lo haya hecho la Ana", explica una vecina sobre ella.

Al cabo de tres años de estancia en España, Ana Julia y su marido traen a la primera hija que tuvo en República Dominicana. Sin embargo, un trágico suceso rompe la vida familiar. Cuando solo lleva cuatro meses en el país, la hija de Ana Julia Quezada muere.

Los agentes realizan la inspección ocular y en la habitación de juegos encuentran una pequeña mesa a los pies de la ventana. A Ana Julia Quezada no pueden tomarle declaración por sufrir una fuerte excitación nerviosa.

Preguntada por si algo le llama la atención del atestado policial, Iciar Iriondo, criminóloga de 'Desarrollo y Análisis criminológico', responde muy clara: "Partiendo de la premisa de que las ventanas estarían cerradas, obviamente por el frío que podría hacer en marzo en burgos, que una niña se levante por la noche de madrugada, se dirija al cuarto de juegos, abra una ventana, abra otra, suba una persiana, se asome... Sin olvidar que una niña de cuatro años ya tiene percepción del riesgo".

En este sentido, subraya que "resulta complicado porque es una ventana doble de aluminio y la niña tendría que apretar el gancho, que tendría que ser dificultoso para ella, y empujar la ventana con un peso aproximado de siete kilos".

Según el atestado policial, el cuerpo de la pequeña aparece a tres metros de la pared. "No olvidemos que estamos hablando de una niña de cuatro años cuya estatura puede ser entre un metro y un metro diez, por lo tanto, resulta curioso que una niña saltase tres veces superior a su estatura", apunta la experta.

Los hechos ocurrieron en 1996 y, en principio, Ana Julia no tenía antecedentes. "Es verdad que nada podría hacer pensar que no se tratase de un accidente", concluye la criminóloga.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta vuelve a emitir este viernes.