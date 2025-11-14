Ahora

Las impactantes palabras de Juan Martínez sobre su expareja: "Visitamos a unos curas enterrados y me dijo que en dos meses iba a estar con ellos"

El empresario cree que Mar, su pareja, intentó acabar con su vida para quedarse con el dinero de un seguro de vida que había contratado por un valor de 300.000 euros.

Juan Martínez, el empresario que recibió 13 puñaladas que casi acaban con su vida por parte de la pareja de su hijastra, cuenta a Equipo de Investigación que "cuatro o cinco semanas" antes del intento de asesinato, Mar, su pareja, le preguntó que "qué era la cal viva". "Yo le dije que la cal viva le echas carne cruda y se come", señala, a lo que la mujer le respondió dándole las gracias.

"Otro día, visitamos en Catedrales unos curas enterrados y me dijo: 'Cari, soy vidente, bruja, y en dos meses estarás con ellos aquí", relata el empresario, quien cree que Mar quería acabar con su vida porque un mes antes del intento de homicidio había contratado un "seguro" de vida por valor de 300.000 euros.

