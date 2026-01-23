Hoy, Equipo de Investigación estrena su reportaje 'Rebajas bajo sospecha': ¿de verdad pagamos menos cuando hay descuentos?

Equipo de Investigación destapa qué se esconde realmente detrás de los grandes descuentos de las rebajas: precios inflados, falsas gangas y prácticas bajo sospecha. ¿Sabemos de verdad lo que estamos comprando?

Esta noche, a partir de las 22:30 horas, Equipo de Investigación analiza qué hay detrás del cartel del "50%" y descubre prácticas que ponen en duda muchos de los grandes descuentos. ¿Sabemos realmente qué estamos comprando cuando vemos una rebaja?Las rebajas prometen ahorrar, pero no siempre cumplen.

Cada año, millones de personas compran en rebajas convencidas de que están pagando menos. Sin embargo, el programa comprueba que en algunos casos los precios se inflan semanas antes para simular rebajas que no son reales. Productos que suben de precio antes de enero y después se venden como ganga.

La investigación revela también cómo se venden artículos de otras temporadas como si fueran actuales, cómo se utilizan reclamos que empujan a comprar sin comparar y cómo internet ha cambiado las reglas del juego. Hoy, el 38% de las compras en rebajas ya se hacen online, donde seguir el precio real resulta mucho más difícil para el consumidor.

El reportaje pone el foco además en los outlets, un territorio poco cuestionado donde no siempre se venden excedentes de temporada, sino productos fabricados expresamente para ese canal, con una calidad y un precio que pueden generar una falsa sensación de chollo.

Cuando el engaño cruza la línea, Equipo de Investigación muestra cómo actúan las autoridades frente a las falsificaciones: operaciones policiales, decomisos millonarios y productos que, aprovechando la campaña de rebajas, se venden como auténticos sin serlo.

El Ministerio de Consumo ha sancionado ya a siete grandes compañías por inflar precios antes de aplicar descuentos. Un aviso para consumidores que creen estar ahorrando...cuando quizá no lo están.

