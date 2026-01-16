Hoy, Equipo de Investigación destapa los fallos detrás de la mayor tragedia en una atracción infantil en España

Equipo de investigación analiza la cadena de errores que permitió que la atracción estuviera abierta, cuatro años después de un accidente que sigue bajo investigación judicial. Esta noche, en laSexta.

Esta noche, laSexta emite'El Castillo que no debió abrir', un nuevo reportaje de Equipo de Investigación que analiza en profundidad el accidente que conmocionó a España el 4 de enero de 2022, cuando un castillo hinchable salió volando durante una ráfaga de viento y causó la muerte de dos niñas y heridas a varios menores.

Cuatro años después, el caso continúa abierto en los juzgados y el programa accede a material judicial, documentos del sumario e informes periciales que permiten reconstruir lo sucedido minuto a minuto y señalan fallos graves en la supervisión, la instalación y la documentación de la atracción.

El reportaje expone un sistema de supervisión disperso entre ayuntamientos, técnicos y feriantes, describe carencias en la documentación exigida para abrir la atracción y recoge revisiones técnicas cuya validez está siendo cuestionada. También pone de relieve la falta de anclajes adecuados y de sistemas de seguridad fiables, así como la utilización de sujeciones improvisadas y la inexistencia de inspecciones presenciales antes de su puesta en marcha.

Por primera vez en televisión, los padres de Vera, de cuatro años, relatan cómo vivieron el accidente, la ausencia de asistencia inmediata y la lucha que mantienen para evitar que la causa se cierre sin depurar responsabilidades. Su testimonio aporta el contexto emocional de una tragedia que marcó a todo el país y que continúa generando preguntas esenciales sobre la seguridad de estas atracciones.

El reportaje plantea preguntas directas a los implicados y localiza al técnico cuya revisión está bajo sospecha, al organizador de la feria investigado y al responsable municipal encargado de los permisos y controles aplicados. Con pruebas periciales, documentos judiciales y testimonios clave, la investigación aborda una tragedia que sigue sin respuestas claras y que hoy continúa generando la misma inquietud entre muchas familias: si algo así podría volver a ocurrir.

