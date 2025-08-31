Ahora

Un hostelero británico compra una aldea de Galicia por 300.000 euros: "Vamos a vivir aquí la mitad del año"

Marcial Raul Doporto ahora es el propietario de O Penso, en Lugo. "Quiero que poco a poco vengan personas aquí a trabajar y a hacer su vida", explica.

La despoblación en ciertas zonas de España es un hecho, algo que ha llevado a ávidos compradores a hacerse con aldeas y localidades rurales a lo largo y ancho de la Península. Pero, ¿quiénes son esos compradores? Equipo de Investigación analizaba en un especial de 2024 qué tipo de personas son capaces de adquirir un municipio como Salto de Castro, en Zamora, en ese momento el último en convertirse en propiedad de un particular.

Así, entre todos los entrevistados, el programa dio con Marcial Raul Doporto, un hostelero londinense que había adquirido la aldea de O Penso, en Lugo, y que hasta entonces había estado deshabitada durante 13 años. El hombre se hizo con ella por un contante de 300.000 euros, lo que actualmente vale un piso modesto en muchas ciudades de España.

"Quiero que poco a poco vengan personas aquí personas a trabajar y a hacer su vida, un poco de turismo, un poco de reforma...". Sin embargo, Doporto reconoce que lo va a hacer "con calma" ya que, según dice, ahora se ha quedado sin dinero.

En lo referente a si tiene pensado mudarse a vivir a O Penso, Doporto cuenta que lo hará "solo la mitad del año", porque tiene un negocio en Londres, su mujer trabaja allí también y sus hijas "están muy bien en la escuela y tienen allí muchos amigos allí". "Por el momento, vamos a continuar viviendo en Londres también", expresa.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.com.

