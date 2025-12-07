Un hombre que denunció a Sinaí Giménez por desterrar a 400 personas en Galicia: "Me sentí parte de una película de nazis"

Francisco Alvite contaba en 2015 a Equipo de Investigación que el líder del clan de Los Morones cobraba "hasta 150 euros" a los vendedores ambulantes para poder trabajar en los mercadillos de Vigo.

Sinaí Giménez, líder del clan de Los Morones, ha sido, en los últimos años, objeto de numerosas investigaciones y condenas por una variedad de delitos graves, aunque su historial ya despuntaba desde el año 2015, cuando era conocido como 'El príncipe de los mercadillos' por ser el heredero del clan de Los Morones.

En 2015, Equipo de Investigación analizaba en un especial la figura de Giménez y entrevistaba, entre otros, a Francisco Alvite, un vendedor ambulante que denunció el exilio de 400 personas en un barrio de Porriño, en Pontevedra, por miedo al líder de Los Morones, que posteriormente pasó a ser conocido como 'El rey de los gitanos'.

"Lo pasé muy mal", afirmaba entonces el vendedor ambulante, que explicó que se sintió "como en una película de nazis sabiendo cuáles eran los motivos por los que esta gente, totalmente integrada en todos los aspectos, abandonó todo". Además, el hombre confesaba que, en ese momento, se comprometió "a ser su voz", por lo que denunció ante la Justicia que el motivo de ese exilio estuvo en unos pagos que los vendedores ambulantes estaban obligados a hacerle a Giménez para poder trabajar.

"Les cobraba 150 euros al mes, puesto por puesto", contó el vendedor ambulante, que destacó que el conflicto se inició cuando estos vendedores le dijeron a Los Zamoranos "que querían ser libres y no querían más relación con él". Tras denunciar este hecho, la Fiscalía actuó y el fiscal logró que se alcanzara un pacto. Giménez selló la paz con los Zamoranos delante de las cámaras.

Finalmente, Giménez fue condenado a dos años y nueve meses de prisión por amenazas contra el clan de Los Zamoranos en el mercadillo de Redondela.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2015.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.