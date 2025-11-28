Un hombre desvela a Equipo de Investigación el verdadero método de trabajo de una empresa de paquetería: "Había 300 paquetes en el suelo"

Un jubilado captó a una empresa de paquetería seleccionando paquetes en dos carritos en plena calle y fue a hablar con ellos para averiguar el motivo.

Por casualidad, un jubilado descubrió lo que nadie le había contado: el verdadero método de trabajo de una empresa de paquetería. Uno que ha detallado a Equipo de Investigación.

"Pues resulta que fui a comprar pan al pueblo y de regreso para acá me encuentro una furgoneta blanca con varias personas y paquetes en un pinar que hay aquí al lado. Yo me paré para hacer la foto por si alguien tenía problemas con los paquetes que supiese donde poder ir a buscarlo", señala.

El descubridor de este método apunta que "estaban clasificando uno en un carrito y el otro en otro carrito". Y, allí, pudo comprobar como había unos "200-300 paquetes en el suelo".

Al ver la escena, se acercó a preguntar si podían facilitarle con el código de seguimiento que tenían los paquetes: "Me dijeron que era imposible porque estaban seleccionando. Y les comenté que se perdían muchos paquetes que no llegaban al destino si este es el sistema de repartir".

