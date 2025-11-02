La hija de Antonio Ruiz, desaparecido en Granada en 2016: "Su pareja robó el oro a mi abuela tras no ser invitada a la boda de mi hermana"

La familia de este agricultor granadino del que no se sabe nada desde hace cas diez años sospecha desde el principio de la mujer con la que mantenía una relación. Equipo de Investigación analizaba en 2024 el sumario del caso.

La hija de Antonio Ruiz tiene claras sus sospechas sobre su desaparición: demasiadas cosas apuntan a la que era su pareja. Equipo de Investigación analizaba en 2024 este caso ocurrido en 2016 y para el que aún o hay veredicto, ni siquiera juicio.

El programa, que accedía a un sumario cargado de indicios delictivos pero que no ha servido para conformar una acusación formal, conseguía hablar con la hija del agricultor granadino de 57 años, que desapareció sin dejar rastro del municipio de Baza.

Su última prueba de vida fue una visita médica en julio de 2016. Desde entonces, no se sabe nada que él. Su hija afirma que la pareja que tenía su padre en ese momento intentaba que no se acercasen a él. "Si nosotros íbamos a verlo a su casa, ella nos echaba radicalmente. Si nos veía por la calle, se cruzaban de acera. No quería que tuviera mi padre relación con ninguno de nosotros", denuncia la mujer.

Ante esta situación, su hermana decidió no invitar a la pareja de su padre a su boda algo que, al parecer, ella no se tomó nada bien: "Se lo tomó mal porque ese día le robó a mi padre el dinero que tenía en efectivo en su casa; incluso le robó el oro a mi abuela, que tuvo que ira denunciar a la comisaría de Baza, y allí recuperar su oro, que estaba en un compraventa".

