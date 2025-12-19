Ahora

"Hemos visto a Antonio Banderas": los barceloneses que se han gastado "unos 450 euros" para ver las luces de Málaga tras seis horas y media de viaje

Desde Barcelona y tras más de seis horas y media en tren llegan unos turistas que presumen de haber visto a Antonio Banderas en el encendido de las luces en Málaga. Visitan la ciudad expresamente para vivir en primera persona este momento.

Mujeres de Barcelona, en Málaga

El encendido de las luces de Málaga se ha convertido en una de las principales atracciones turísticas de la ciudad. Con los hoteles llenos, hay quien pone rumbo al lugar para vivir estas fechas en primera persona. Hay quien planifica desde hace meses visitar una zona que se llena al completo en cuanto se acerca la Navidad.

"Venimos de Barcelona. Concretamente de Terrassa", cuentan unos barceloneses que hablan de una de las grandes experiencias que han vivido: "Hemos visto a Antonio Banderas".

Y el viaje, en tren: "Tenemos el billete desde mayo o junio. Han sido seis horitas y media".

En cuanto al dinero, sin escatimar en gastos: "Llevamos unos 450 euros gastados, más lo que nos podamos gastar ahora"

