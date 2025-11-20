"Hay miedo a quitarlos por perder apoyo": la razón por la que sigue habiendo símbolos franquistas en Melilla

Enrique Delgado, periodista que fundó en Melilla la primera asociación de España contra los vestigios del franquismo, ha explicado cómo el Águila de San Juan sigue en pie a pesar de la ley de 2007.

"Mirad, están aún los huecos donde estaba el lema franquista. Este es el yugo y las flechas de Falange y mira, podemos pasar por la sigma nazi en esta parte posterior", ha contado.

Pero ahí sigue a pesar de la ley de 2007: "Es algo que no entiendo. Entramos en la base de apoyo al monumento, luego votan y las elecciones pueden decidirse por 2.000 votos. Hay miedo a quitarlo y que cada uno pierda el apoyo que supuestamente cree propio".

"Esta calle le cambiamos el nombre nosotros. Era la avenida del General Mola y se renombró por Duquesa de la Victoria, que era la mujer que vino aquí y organizó todos los hospitales de Melilla en 1921. Y de repente nos encontramos con la Cruz de los Caídos", ha expresado.

