Hablan testigos del intento de asesinato a un empresario en Almansa: "Dijo 'Mi hija, mi yerno'; estaba como si le hubieran echado un cubo de sangre por encima"

Equipo de Investigación habla con vecinos de Juan Martínez, el empresario que recibió 13 puñaladas el 25 de julio de 2017. Fueron dos testigos quienes se encontraron al hombre al borde de la muerte.

El 25 de julio de 2017 Antonio Cuenca estaba en su casa de Almansa (Albacete), "con el ordenador", cuando comenzó a "escuchar follón". "Parecía que decía 'Socorro, vecino, me están apuñalando'. Salí y vi que había dos personas que estaban golpeando, y entonces llamé a la Policía y al decir que venía uno de los dos se fue corriendo", recuerda el vecino de Juan Martínez, quien solo fue capaz de decirle "Mi hija, mi yerno" cuando se acercó a él.

"No decía si ellos estaban en peligro o qué pasaba, pero como cada vez que hablaba tiraba una bocanada de sangre, le dije que no hablara más. Estaba como si cogieses un cubo de sangre y se lo echas por encima", relata el testigo, a lo que añade: "Le dije que se apretase donde tenía la herida en el cuello".

Por su parte, Rosario Monje, otra testigo del suceso, señala que Juan "decía que se moría". "Cogimos una silla y lo sentamos y se fue mi mujer a por una toalla para liársela fuerte al cuello, porque no paraba de sangrar", declara, por su parte, Antonio, quien indica que al poco tiempo "llegó la ambulancia, sacaron la camilla y le pusieron sondas por todas partes". "Las palabras de la ambulancia eran que no llegaban", añade Rosario.

En ese momento, Juan Martínez tiene 35 años. Es el quinto de nueve hermanos y desde muy joven, trabaja con máquinas excavadoras siguiendo los pasos de su padre. Con la crisis, se reinventa y monta una empresa de productos para hostelería.

