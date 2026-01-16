Hablan por primera vez los padres de Vera, quien falleció tras la tragedia del hinchable de Mislata: "Vino una ráfaga de viento a ella e hizo de catapulta"

Eva e Iván, los padres de la menor que falleció tras salir volando un castillo hinchable en Mislata hablan por primera vez con un medio de comunicación tras la tragedia y recuerdan cómo fue aquel fatídico día.

Eva e Iván, los padres de Vera, la niña de cuatro años que falleció el 4 de enero de 2022 tras salir volando el castillo hinchable de una feria de Mislata, Valencia, se sientan por primera vez a hablar con un medio de comunicación y relatan cómo se desarrolló aquel día.

"Como estaba el COVID, decidimos ir a la feria de Mislata, que era más pequeñita que la de Valencia", señala Eva, quien recuerda que mientras grababa a su hija, le dijo a su marido "que se estaba levantado aire" y les "iba a fastidiar" el día.

El accidente tuvo lugar cuando su hija precisamente se acababa de subir al castillo hinchable. "Me agaché a coger las zapatillas de la niña y escuché un grito horrible", expresa Eva, al tiempo que destaca que llegó "una ráfaga de viento a ella e hizo de catapulta".

