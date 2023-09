Ana Julia Quezada cumple pena de prisión permanente revisable por el crimen del pequeño Gabriel Cruz en febrero de 2018 en Almería. Equipo de Investigación analizó las claves del caso en un programa de 2019 que laSexta vuelve a emitir este viernes.

Repasando la vida en prisión de la asesina, los reporteros del programa se desplazaron hasta las inmediaciones de la cárcel donde cumple condena y allí pudieron hablar con una reclusa que fue presa de confianza.

"Recuerdo el primer día que llegó a prisión, ¿cómo la vamos a recibir? Ella es muy mentirosa, he estado tres meses en aislamiento y me ha contado su versión. Dice que fue un accidente, que le dio miedo y que no sabía qué hacer", asegura.

"La pusieron en aislamiento porque las otras presas... ha matado a un crío [...] Yo tengo una niña de siete años y a esa mujer hay que escupirle en la cara por lo que ha hecho", zanja ante las cámaras.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta vuelve a emitir este viernes.