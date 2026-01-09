Habla Mario, exadicto al juego que apostaba en una página de los creadores de 'La Casa de los Gemelos': "Podré haberme gastado 110.000 euros"

"A día de hoy, podría tener perfectamente un piso pagado", lamenta el joven, quien empezó a jugar con solo 18 años, "a raíz de YouTube y de ver un directo de 'Zona gemelos' en el que ofrecían un código de bienvenida para su página de apuestas".

Los gemelos Carlos y Daniel se crían en Getafe, al sur de Madrid. Al cumplir la mayoría de edad, ambos dejan los estudios y ponen en marcha su primer negocio: los pronósticos deportivos. El acceso a su canal de apuestas es inmediato. Un clic basta para empezar. Además, los gemelos también utilizan su canal de Twitch para difundir sus pronósticos en directo y atraer nuevos jugadores.

Con sus vídeos recorriendo mundo, Daniel anima a los seguidores del canal a apostar. Más del 20% de los menores españoles ha apostado online en el último año. Cuanto más rápido es el ciclo, menos tiempo hay para pensar.

Mario, quien empezó a jugar con 18 años, accede a hablar con Equipo de Investigación y contar su experiencia. "A raíz de YouTube, me metí un día a ver el directo de 'Zona gemelos', y ahí te ofrecían el código de bienvenida para su página de apuestas. Son gente que te dice que tú pagues 20 euros para que ellos te den una apuesta ganadora y, al final, de cada 10 acuestas que haces, dos tocan y ocho no. Yo podré haberme gastado en 10 años entre 90.000 y 110.000 euros. A día de hoy, podría tener perfectamente un piso pagado", lamenta.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.