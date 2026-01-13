Habla la madre del presunto hijo ilegítimo de Julio Iglesias: "La justicia está hecha para los ricos, para los pobres no"

Equipo de Investigación hablaba en este vídeo que ahora recupera laSexta.com con Edite, madre de Javier Santos, presunto hijo ilegítimo de Julio Iglesias. También con su abogado, que explicaba en qué punto se encontraba la demanda de paternidad.

La revelación de los Papeles de Pandora destaparon hasta 20 sociedades desconocidas de Julio Iglesias, 16 de ellas compartidas con su mujer, tal y como explicaba Jokin Castellón en el vídeo sobre estas líneas.

Cada una de ellas estaba vinculada a uno de los bienes del cantante, desde casas o terrenos, hasta yates o aviones. 12 de ellas poseían sus propiedades de Miami, cuyo valor total ascendía a 96 millones de euros.

Todas las sociedades llevaban sus iniciales o las de su esposa y en 19 de ellas aparecía como directiva Miranda Rijnsburger. Un bufete de abogados en Sevilla revisó la documentación de Pandora en busca de huecos legales. Representaban los intereses del joven que reclamaba la paternidad de Julio Iglesias.

Equipo de Investigación tuvo la oportunidad de hablar con Edite, su madre, que se mostraba tajante: "La justicia está hecha para los ricos, para los pobres no", afirmaba esta mujer que se preguntaba "¿cómo puede ser que no se haya hecho Julio Iglesias una prueba de ADN?".

Fernando Osuna, abogado de Javier Santos, explicaba que habían ganado la sentencia en primera instancia después de que hasta 12 testigos recogieran ADN de Julio José Iglesias y, tras compararlo con el de su representado, dieran un 99% de compatibilidad. Sin embargo, Julio Iglesias recurrió el caso ante la Audiencia Provincial de Valencia, que "no dice que no sea hijo de Julio Iglesias, sino que ese caso se juzgó hace 30 años y no se puede reabrir".

*Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 'Equipo de Investigación'. Vuelve a ver este reportaje completo en atresplayer.com

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.