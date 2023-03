Un exagente de la Guardia Civil fue detenido por el asalto a un cementerio y está siendo investigado por profanación de tumbas, maltrato animal y robo con fuerza. El hombre accede a hablar con Equipo de Investigación, aunque prefiere no mostrar su rostro por "miedo a posibles repercusiones".

Así, el hombre niega que profanase tumbas y afirma que en el cementerio dejaron una botella con sus huellas "a propósito". "Mónica Triple Luna es, como mínimo, autora intelectual de todo este entramado. Ella se dedica a hacer supuestas consultas, yo hace unos años tenía inquietud por saber cómo funcionaba el mundo de la santería, así que me ofrecí a ser su ayudante", recuerda.

Además, el exagente muestra a Equipo de Investigación algunos audios en los que la mujer insulta a clientes: "Escúchame bien hermano, si te habla o te entra esta hija de la gran pu**, le doblas el precio, le dices que no te hable hasta que te pague 8.000 euros, la hija de pu**".

"Mira lo que me dice una pedazo subnormal, que dice que eestá embarazada y que el marido está con otra, y me dice que no la engañe; me cago en su puta madre, que le caigan todas las maldiciones, así se vea en el suelo arrastrada con un crío y sin ayuda de nadie", se escucha decir a la santera en otro de los audios.