En tan solo 15 días de estancia en Madrid, Arancha Palomino llevó a su tía Isabel al médico hasta en ocho ocasiones. Se mostraba preocupada por su estado de salud, pero la investigación del caso muestra un incidente que refleja otra realidad.

Una camarera ha relatado cómo fue el día en el que la tía Isabel estuvo sentada durante más de ocho horas en una silla de un centro comercial. Se había quedado dormida y fue ella quien la despertó. "Al pasar el tiempo me di cuenta de que estaba sola. No estaba bien", ha explicado en declaraciones a Equipo de Investigación.

"Ella no nos pedía nada de comer, pero nosotros fuimos dándole cosas. Sólo se quedó sentada en la mesa, mirando a la nada, esperando a que alguien llegara. Lo que hicimos fue ofrecerle un sitio más cómodo dentro, pero ella nos dijo que no se quería mover porque le daba miedo el que no la viera su familia cuando fueran a buscarla. Se levantó al baño, y unas compañeras mías la tuvieron que acompañar porque movilidad apenas tenía. Y además tenía temblores", ha añadido. Puedes escuchar su duro relato en el vídeo principal de esta noticia.