Habitaciones a 150 euros la noche y cartel de 'Completo' en los hoteles: así se vive el encendido de las luces en Málaga

Los hoteles están a reventar en las fechas del encendido de las luces en Málaga. Ante esto, los precios han subido de los 100 a los 150 euros en unos días en los que no hay habitaciones libres.

Málaga vive de manera más que especial el encendido de las luces de Navidad. Desde hace años, la ciudad andaluza se ha convertido en uno de los referentes de estas fechas en España, con una jornada más que especial que hace que no sean pocos los que hagan su particular agosto en pleno invierno.

Es, como se suele decir, el negocio que hay detrás del espectáculo. Uno que bien conocen en los hoteles. En unos que cuelgan el cartel de 'Completo' para un día en el que las habitaciones llegan a costar 150 euros.

"Hay 11 habitaciones más apartamentos turísticos. Están todas ocupadas en estas fechas", cuenta el dueño de uno de estos establecimientos.

Y habla de la diferencia en el precio: "Hace unos años las habitaciones estaban en 100 euros. Ahora podemos estar en 140 hasta los 150".

