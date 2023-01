En mayo de 2022, el actor Luis Lorenzo y su mujer, Arancha Palomino, fueron detenidos por la muerte de Isabel Suárez, tía de esta. Estaban acusados de un delito de asesinato por envenenamiento.

En la investigación por el misterioso fallecimiento prestaron declaración y quedaron en libertad, pero el fiscal vio indicios de asesinato. Equipo de Investigación puso el foco en lo ocurrido en un programa de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

Isabel Suárez pasa sus últimos meses de vida en Madrid, en casa de su sobrina y el actor Luis Lorenzo. De forma progresiva se va dando un empeoramiento de su salud. Padece alucinaciones visuales, temblores, dificultad para tragar y que no controla los esfínteres. Todo ello, a pesar de que en Asturias, donde ella residía, llevaba una vida totalmente independiente.

Equipo de Investigación pregunta en el lugar donde viven Luis Lorenzo y Arancha Palomino. Ante las cámaras, nadie habla mal de sus vecinos. Sin embargo, envían al programa un pantallazo del chat de WhatsApp de la comunidad. "En mi portal sí oíamos los gritos que daba a la señora. Era un horror", asegura un vecino. "Pobre mujer", afirma otro.

De hecho, los vecinos llegaron a grabar una fuerte discusión entre Arancha Palomino y su tía.

"¡Pues muy bien! ¡Eso es como me agradeces tú las cosas! Me está bien empleado. Mira que me avisó Luis. ¡Me está bien empleado por tonta que soy! ¡Si soy más tonta no nazco!", le recrimina Arancha.

A sus palabras, la anciana responde asegurando que "fueron 200 euros", pero su sobrina lo niega a viva voz. "¡No, fue más! ¡Y el resto lo puso Luis (Lorenzo)! [...] Tú lo compraste porque te lo mandó el médico".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.