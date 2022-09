Diez meses antes de su muerte, Isabel Suárez viaja a Grado, su pueblo natal, para quedarse allí a vivir tras una temporada junto a Arancha Palomino y Luis Lorenzo en Madrid. A pesar de que el matrimonio viajó a Asturias para llevarse a la anciana de nuevo a la capital, ella se negó y no fue hasta cuatro meses antes de su muerte cuando lograron trasladarla.

"Gritaba 'no, no me llevéis que no quiero ir a Madrid'", ha explicado un vecino a Equipo de Investigación. Según ha indicado, era de madrugada cuando la sacaron de su domicilio. "El griterío de ese día nos llamó mucho la atención a los vecinos, y lo comentamos", ha explicado. Puedes escuchar su relato al completo en el vídeo principal de esta noticia.