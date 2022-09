Algunos vecinos de la vivienda de Rivas-Vaciamadrid en la que residía Luis Lorenzo, Arancha Palomino y su tía Isabel, han explicado a Equipo de Investigación que en el portal se oían los gritos de la anciana. Un vecino incluso llegó a grabar una de sus discusiones.

En el audio se puede escuchar cómo la mujer y su sobrina hablan de dinero. "¡Pues muy bien! ¡Eso es como me agradeces tú las cosas! ¡Me está bien empleado! ¡Mira que me avisó Luis. Si soy más tonta no nazco!", expone Arancha Palomino mientras la anciana le responde: "Fueron 200 euros". Puedes escuchar la conversación al completo en el vídeo principal de esta noticia.